El país en manos de Mex y una clase magistral

“El martes no sabíamos si llegábamos al viernes” , reconoció en declaraciones a la radio FutuRock el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y uno delos líderes de la agrupación “La Cámpora”, Andrés “Cuervo” Larroque. Reconoció que, en esas 72 horas que duró la tormenta, hubo en todo el entorno del oficialismo mucha incertidumbre ante la escalada del dólar, la disparada de precios y la posible reacción que podía llegar a tener la sociedad.

El martes por la tarde, con el dólar rozando los 500 pesos, apareció en su cuenta de twitter: “Asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y argentinos”.

Al día siguiente, el ministro Massa tomo la decisión de intervenir con fuerza el mercado (con venta de bonos, futuros y billetes físicos) y la divisa marginal cedió; volviendo algo de calma al mercado. El dólar paso de los 497 pesos a los 474 pesos, cayendo cerca del 5% interdiario, pero lejos de los 440 pesos que había comenzado la semana.

El jueves, llegó la voz esperada para la militancia. Con los efectos de la tormenta cambiaria todavía en el terreno, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio su “Clase Magistral” al encabezar la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en el Teatro Argentino de La Plata. Con un claro nerviosismo advirtió que “el pasado aparece otra vez acá en el presente” y afirmó que Argentina atraviesa una “situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro”. Afirmó, además, que el acuerdo firmado con el FMI es “inflacionario” y añadió que ese efecto reviste el “gran problema que tiene la sociedad argentina”. Habló por más de una hora. Tejió un relato plagado de contradicciones y errores, que fue aplaudido con rabia por los allí presentes, pero que poco aporto a la realidad que está viviendo el país.

Comentaristas de la realidad

La semana que acaba de cerrar fue realmente dramática para la economía del país. Tal vez las palabras del ministro Larroque son las que más se acercan a la vivencia de esas críticas 72 horas.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández -cada vez con menos poder tras el anuncio que deja la reelección- priorizó una entrevista a una radio “amiga” hablando de la película que quieren que le haga cuando deje el Gobierno, de su perro Dylan y muchas otras banalidades, muy lejos de los acontecimientos que estaba sufriendo el país. No tuvo reacción alguna frente a la corrida desatada a partir del lunes. Ni tan siquiera para juntar al todo el gabinete de Economía para que le den una explicación de lo que estaba pasando. Solo se reunió con el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, uno de los pocos funcionarios del área que todavía le responde.

La intervención al mercado la terminó concretando Massa en soledad y con el previo aval del FMI. “Solo hubo contacto con la Casa Rosada una vez frenada la corrida. El miércoles tuvieron una larga conversación, pero con el mercado ya intervenido”, confió la fuente del palacio de Hacienda.

La vicepresidenta Fernández, la segunda autoridad política de importancia en el país, tampoco se pronunció en medio de la crisis. Organizó el jueves una “Clase Magistral” en donde explicó porque la Argentina se encuentra donde está y no puede salir de su círculo vicioso en el que se encuentra sumergido hace años. Elucubró en poco más de una hora la historia de los últimos tiempos del país, con las omisiones y errores propios de su tradicional relato, sin mencionar una sola palabra de la crítica situación que estaba generando la corrida cambiaria.

Ninguno de los Fernández al frente de la conducción del país, ni el Presidente ni su Vice, se hicieron cargo de lo ocurrido esta semana. En realidad, no hay que pecar de ingenuos, nunca se sintieron responsables de la desastrosa gestión en estos poco más de tres años que estuvieron al frente del Ejecutivo, dejando una inflación de tres dígitos, pobreza en niveles récord y una economía destruida.

Los Fernández, pese al cargo que ostentan, se sienten ajenos a lo que ocurre en la Argentina. Y solo cuando aparecen, actúan como comentaristas de la realidad -con las distorsiones propias de su relato-, lejos de hacer frente a los problemas generados por su propia mala praxis. El problema, son los otros...está afuera de su gestión. Todos conspiran contra ellos: la herencia de Macri, la pandemia, los insaciables empresarios con la suba de precios, la guerra de Ucrania que generó pérdidas millonarias a la Argentina, la sequía..y ahora; la dolarización. Insólito, pero real.

Los efectos de la corrida

Son nuestros gobernantes lo que deberían alertar sobre los efectos que tendrá esta última corrida cambiaria para el ciudadano de a pie. Pero está claro que, con lo mencionado párrafos arriba, es difícil que lo hagan.

Intentaremos resumir algunos puntos clave tras esta crítica semana.

En todo el mes de abril, el dólar blue subió $72, es decir, el 18,2%. En todo el mes de abril, el dólar blue subió $72, es decir, el 18,2%.

-Lo primero que hay que mencionar es que la situación lejos de estar controlada, sigue latente. Las presiones sobre el mercado cambiario están siendo controladas con la intervención del Banco Central (BCRA). Pero el poder de fuego de la entidad no es el mejor ya que carece de un nivel de reservas adecuado para hacer frente a esta batalla. Es decir que, de no existir cambios en el corto plazo, una nueva corrida es solo cuestión de tiempo. Para el Gobierno la primera meta es llegar a las PASO.

-En segundo término, el efecto inmediato de esta reciente corrida es la suba de precios, principalmente, de los alimentos. Hemos visto esta semana falta de productos y precios que han crecido hasta un 20%, con modificaciones de listas en supermercados de barrio hasta tres veces en una semana. Algo nunca visto en las últimas décadas. El impacto en el bolsillo de la gente fue inmediato. Con el sueldo o la quincena ya cobrada, poco margen tuvo el asalariado para reaccionar. Todas las compras que pagó la semana pasada, las hizo -por lo menos- a un 10% más caro que días anteriores de la corrida.

-La suba de la tasa de interés al 91% anunciada el jueves, una herramienta que usa el BCRA para intentar calmar la corrida, impacta de lleno sobre las deudas que tienen tomadas los asalariados. Muchos seguramente tendrán que sentarse a renegociarlas ya que con ese nivel de tasas resultan impagables. Como contrapartida, termina por desaparecer el crédito para el sector privado. Se profundizan las condiciones que favorecen a la bicicleta financiera por sobre las actividades productivas.

-El impacto sobre la inflación no es inmediato. Parte de esta importante suba registrada en los bienes golpeará en el índice de precios (IPC) de abril, pero la mayor proporción tendrá su efecto en mayo. Es decir que, si bien ya muchas consultoras ven el IPC de abril más cerca de 8% que de 7%, no hay que descartar que mayo se acerque en forma peligrosa a dos dígitos. Esto terminará golpeando nuevamente a toda la economía, pero en especial a la gente que está peleando por no caer bajo la línea de pobreza.

En definitiva, no son buenas las noticias que trae esta corrida cambiaria.

Sería muy importante, como primer paso para intentar tener una transición política ordenada tras las elecciones, que nuestro Presidente y su Vicepresidenta expliquen qué es lo que tienen pensado hacer de aquí a agosto, y una vez definidas las PASO, hasta diciembre. Es mucho el tiempo que falta para entregar el poder a la nueva gestión y las condiciones económicas empeoran semana a semana. Tendrían que dejar de ser meros comentaristas para cumplir con la función que les otorgó el poder del voto popular: gobernar. ¿Es mucho pedir?