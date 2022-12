El palazo del DT de Croacia a Argentina: "Espero que..."

"Será un partido crucial, pero ellos (por Argentina) tienen más presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos menos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia", afirmó Dalic en la conferencia de prensa que dio en el Centro de Medios de Doha junto al jugador Iván Perisic.

Según la visión de Dalic, la semifinal del Mundial pasado contra Inglaterra "fue muy importante", luego lo siguió la eliminación a Brasil en cuartos de final de la presente edición pero una victoria sobre al Argentina quedará en lo más alto de la historia del seleccionado que debutó en la Copa del Mundo en Francia 1998.

El DT de Croacia también se refirió al último antecedente contra la "Albiceleste" en la segunda fecha de la fase de grupos de Rusia 2018, que terminó en un triunfo 3-0 ante el equipo que entonces dirigía Jorge Sampaoli, de quien no tiene un grato recuerdo ya que le negó el saludo después del partido.

"Sí, es así. Pero no voy a volver a entrar en ese tema. Las personas ahora no son las mismas y no hay que guardar rencor ni enojarse. Cada uno reacciona a su manera", afirmó.

Dalic justamente fue consultado por el partido de la Argentina y Países Bajos, y el nivel de tensión que tuvo la definición de uno de los encuentros de cuartos de final: "Fue un partido complicado y caliente pero vi conductas que no tienen nada que ver con el fútbol y espero que mañana no suceda esto", remarcó.

El entrenador, de 56 años, analizó la última presentación del equipo de Lionel Scaloni y destacó que Lionel Messi "está en buena forma".

"Da asistencias, se conecta y vincula muy bien con sus compañeros. Tendremos una tarea difícil", reconoció sobre la marcación al 10 argentino.

El DT, que conduce a Croacia desde 2017, reconoció que el aspecto mental será clave durante el partido y reiteró el valor que tendrá la Argentina con la mayor cantidad de público a su favor en el estadio Lusail.

"Ambas selecciones se sentirán emocionadas por representar a su país en una semifinal. Vemos los rostros de los (hinchas) argentinos en cada partido y es increíble lo que sienten. Nosotros somos muchos menos pero la pasión es la misma", sostuvo.

Antes de asumir en el seleccionado croata, Dalic estuvo tres años en Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, y ahora está en la puerta de su segunda final de la Copa del Mundo.

"No podía imaginarme que iba a llegar tan lejos como DT. Dos mundiales, una final y una semifinal. Yo pensaba que estos partidos estaban reservados para otros equipos o para otras personas. Pase lo que pase estaré orgulloso", afirmó.

Y, en esta línea, agregó: "Yo soñaba con ser el DT de Croacia pero lo que está sucediendo ya superó todos mis sueños".

Croacia, actual subcampeón del mundo, enfrentará mañana al seleccionado argentino en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022.

El partido se disputará desde las 16 en el estadio Lusail y será arbitrado por el italiano Daniele Orsato.