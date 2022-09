El paseo playero de Wanda Nara y Mauro Icardi en Miami

Wanda había viajado junto a su hermana y el estilista Kennys Palacios para inaugurar un local de su marca de maquillajes y hacer una producción de fotos para su línea de trajes de baño. Mientras él se había quedado en París cuidando a a Isabella y Francesca , las hijas que tiene en común y a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de la empresaria con su ex marido Maxi López.

“Voy a Miami para hacer la campaña de mi marca, cuando vuelvo sigo con las grabaciones (de Quién es la máscara) y ya después los próximos días libres me voy para Europa para ver a mis hijos”, había dicho Wanda en Socios del espectáculo. Pero su marido y sus hijas la extrañaban así que fueron a su encuentro, la acompañaron mientras realizaba la producción de fotos y disfrutaron de un paseo playero en familia.

"Él no está de vacaciones. Tendría que estar entrenando y si no lo concentran se queda en la casa... Pero no te podés ir", dijo Yanina Latorre en LAM haciendo referencia al precario presente de Icardi en el PSG. Por este motivo empezaron las especulaciones sobre cuál sería el club con el que decidirá firmar el jugador.

Wanda Nara y Mauri Icardi en Miami.jpg Wanda posa para las fotos seguida de cerca por Mauro y sus hijas.

Se había hablado de la posibilidad de que se incorporara a un equipo de Turquía, aunque la vida en ese país no sería algo que le agrade a Wanda. Yanina Latorre, conocedora del mundo del fútbol por su matrimonio con Diego Latorre cree que su desvinculación del PSG ya es un hecho. "Cobra 10 millones de euros por año, ¿lo van a tener todo el año sin jugar?", se preguntó.

Y concluyó con la idea de que "acá hay algo raro. Están cerrando todos los libros de pase... Wanda pone un negocio en Miami, le aparece Mauro en el barquito...Yo digo, o no va a ir a ningún equipo europeo o esta lo convenció y le dijo venite... Deben haber ido a arreglar el pase con algún club de Miami", aseguró.

Y arriesgó cuál sería ese equipo: "el Inter de Miami es el que se los lleva a todos. El otro día hablábamos que generalmente vas para el retiro al Inter de Miami", dijo la periodista dudando de que este fuera el caso de Icardi quien es todavía "muy joven para retirarse".

Wanda Nara y Mauro en Miami.jpg Mientras Wanda trabajaba sus hijas y Mauro se divertían con un tobogán y motos de agua. Después almorzaron sushi a bordo del yate.

Wanda Nara Miami.jpg Wanda viajó a Miami para inaugurar un local de su marca de maquillajes y aprovechó para realizar la campaña de la nueva temporada de su marca de trajes de baño.

Wanda en Miami.jpg La visita de Mauro a Wanda en Miami podría tener que ver con un futuro pase del futbolista.