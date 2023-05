El pedido de canje de Martín Liberman que lo volvió viral

Sin embargo, rápidamente desde la heladería respondieron con una denuncia contra él: "No aceptamos darle publicidad a @libermanmartin. No sean como Martín Liberman , que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero".

Martin Liberman helado 1.jpg

Junto a esto, adjuntaron las pruebas del chat en cuestión con Martín Liberman. "Me gustaría proponerles un canje con continuidad, me encantó vuestro helado", escribió el periodista, "Hola, Martín. Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos", le respondieron.

Fue por eso que desde su cuenta de Instagram, Martín Liberman respondió a las acusaciones de la heladería en cuestión: "Esto se los quiero contar porque los chicos de Lado Bueno lo omitieron. Yo reclamé en forma privada, les mandé la foto del pote y ellos me respondieron: '¿Qué sucursal? ¿Cuándo? ¿Cómo?'".

"Yo qué sé qué sucursal, si lo pedí por una aplicación. Entonces, no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan, yo hace un año les dije si querían hacer algo juntos", admitió antes de agregar: "Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte en la que les mando la foto del helado que recibí, donde por varios días no me respondieron nada, cuando me respondieron fueron preguntas y nunca más nada".

Martin Liberman helado 2.jpg

"Ellos tenían la chance de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no, y no lo hicieron", aseguró y agregó: "Como no me respondieron hasta el día de hoy es que yo decidí subir la foto del helado. Pequeño detalle, ¿no?".

"Resumiendo: voy a seguir pidiendo el helado que me gusta, hay muchos otros ricos, este es uno de los que nos gusta pedir", reveló Martín Liberman.

"Me dijeron que 'No' en su momento y está perfecto, después de eso habremos comprado no menos de veinte o treinta veces y normalmente viene bien... a veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez: vacío, todo pegoteado, mal presentado", agregó el periodista deportivo.

"Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos hace un año. O sea, ¿yo estuve esperando hace un año que me venga un mal pote para devolverlo? No, no es así", cerró Martín Liberman.