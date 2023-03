El pedido de trabajo de Soledad Aquino: "Tinelli dijo que no me puede dar"

Sin embargo, la rubia hoy está pasando un mal momento personal, ya que hace tiempo no consigue trabajo y está sin posibilidades laborales, lo que la tiene a mal traer hace mucho ya que quiere, intenta, pero no puede según contó.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos...”, fue el texto que publicó Soledad en su cuenta acompañado de una imagen donde se la ve sonriendo.

Pero no terminó allí, sino que también la ex del conductor completó su desahogo: “Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo”.

A pesar de todo, el posteo que había sido colocado en su cuenta de Instagram donde posee un poco más de 40 mil seguidores terminó siendo borrado algunas horas después de su publicación.

soledad-aquino-marcelo-tinelli-como-se-conocieronjpg.webp Soledad Aquino con Tinelli y sus dos hijas de pequeñas

Cabe destacar que Soledad Aquino estuvo casada con Marcelo Hugo Tinelli desde 1986 hasta 1993, cuando Él la terminó abandonando y luego se casaría nuevamente en 1997 con Paula Robles, con quien tuvo otros dos hijos, Juanita y Francisco Tinelli. Finalmente, su última relación fue con Guillermina Valdés con quien tuvo a Lorenzo.