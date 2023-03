El peligro que corren los alumnos de la EPET 22 para acceder a la escuela

Con el comienzo del ciclo lectivo 2023 volvió una importante problemática de la comunidad educativa de la EPET 22 de Centenario: los chicos deben cruzar la ruta en un sector en el que no hay ningún tipo de señalización . A lo que se suma que el colectivo ya no pasa por ese lugar.

Pese a que la problemática que tienen los vecinos para cruzar la ruta en Centenario es de vieja data, esta se profundizó en el 2022 cuando se inauguró un anexo en la calle Nelson Mandela, a la vera de la calzada provincial. “El año pasado se permitió que el colectivo pudiera entrar y dejar a los chicos enfrente directamente, pero este año el recorrido ya no llega hasta acá”, contó Viviana.

Según explicó la referente, esto les causa una mayor preocupación, principalmente porque en el sector no se colocó la cartelería prometida para indicar que en el sector hay una escuela. “Los autos pasan a 120 kilómetros por hora seguro, los chicos tienen que cruzar corriendo, con lo peligroso que esto es. Los automovilistas no toman consciencia que cuando se circula en zona urbana no pueden hacerlo a más de 60 kilómetros. Hay una falta de empatía tremenda”, observó.

Por esta razón, desde Estrellas Amarillas brindaron una charla, tanto para la comunidad educativa como para vecinos e interesados, en la que, además de dar indicaciones, recibieron donaciones de chalecos refractarios para que los adolescentes utilicen de camino a la escuela.

“Por más que se use refractario, muchas veces a causa de la velocidad a la que vienen los autos no alcanzan a verlos. Algunos papás llevan a sus hijos en bici o moto para asegurarse de que llegan bien, pero aun así tienen que llevar estas señas, mientras que otros se juntan en un puñadito par a ver si haciendo bulto los automovilistas los dejan pasar, pero estos no suelen ceder el paso”, aseguró.

Al respecto, contó que la Policía de Tránsito es comprensiva ante la compleja situación, pero que no cuenta con la cantidad de personal necesaria para apostarse en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos. “Los automovilistas tienen que tomar conciencia que es un peatón tiene prioridad para cruzar y que no pueden andar a cualquier velocidad solo por estar apurados”, señaló.

Es por ello por lo que reiteró la importancia de tomar las medidas preventivas correspondientes. “Necesitamos un corredor seguro. Esto es una cadena de responsabilidades para cuidar la vida. La ruta 7 se ha transformado en un sector peligroso en las tres rotondas, la falta de la pasarela en la segunda rotonda y el acceso a la Casa de la Cultura donde los chicos cruzan a hacer sus actividades, la gente corre rápido sin saber que velocidad van los autos, se la juegan para cruzar, estamos en un estado crítico”, puntualizó Viviana.