Neuquén.- Uno de los artistas del momento que se expande por el mundo llega hoy a la Fiesta de la Confluencia. Edgardo Miranda, popularmente conocido como Joey Montana, se encargará de hacer bailar a más de 50 mil personas que desembarcarán a la Isla 132, en la costa del Limay.

El panameño, que por primera vez se presenta en la Patagonia, trae su “Picky”, hit mundial que nació en el 2015 y ya ha conseguido más de 855 millones de reproducciones en Youtube. “‘Picky’ es una canción que ha hecho mover al mundo. Mi show es muy movido, activo, bailable y me gusta conectar mucho con la gente. Después voy a presentar otras canciones, como ‘Moribundo’ o ‘Único’, que el público no sabía que eran mías”, contó Joey Montana, que ya ha pasado por España con éxito en el marco de su gira internacional #PickyTour. Para quienes aún no saben, la palabra “picky” es un modismo panameño de origen estadounidense que proviene del verbo “pick” (en castellano, escoger) y se utiliza para referirse a una persona indecisa. “Cuando viajaba hacia el estudio de grabación, una persona del equipo le mencionó este término: ‘picky’, y automáticamente lo tomé para poder realizar los coros de este track”, reveló el cantante y también productor.

Por “Picky”, su disco ha llegado a ser triple platino en Estados Unidos y doble platino en España, entre otros galardones. “Después de 16 años buscaba ese tema que me llevara a otros lugares y lo logré. Ahora hay que reemplazar a ‘Picky’ y ya tengo una canción que se llama ‘La movida’ que va por la misma línea”, reveló Joey.

El ídolo latino ya está planificando su nuevo disco que saldrá en abril y lleva el título de La movida. “En abril saldrá ese sencillo. Y el próximo martes en mis redes sociales estrenaremos ‘I love you pero fuck you’. Es una canción anti San Valentín en donde no hay cupido ni nada de eso. Es una canción dedicada a esa persona que te dijo ‘terminamos’ y a la semana ya estaba andando con otra persona que seguramente era un amigo o amiga. El video ya se está haciendo. No saldré en él, pero será algo viral”, explicó Montana, quien también tiene su faceta humorística en escena cuando se toma un tiempo para contar algún chiste.

Sobre la música que le gusta y que vino escuchando de chico, Joey contó: “Crecí escuchando Vico C el General, música de Jamaica, y en mi adolescencia, aunque no lo crean, me gustaba mucho el rock y escuchaba bandas como P. O. D, Linkin Park, System of a Down, Creed, Blink 182”.

Junto a Thalía y Paulina Rubio

Joey no sólo canta, sino que también es un gran productor y compositor. Entre los consagrados artistas que necesitaron sus servicios figuran Paulina Rubio y Thalía. También colaboró con Akon y Mohombi.