El Pocho Lavezzi relató cómo fue su dura pandemia en París: "Tomaba 5 botellas de vino por noche"

“Estábamos tomando como 4 o 5 botellas de vino por noche, no importa con quien”, reveló el Pocho Lavezzi sin revelar la identidad de quien lo acompañó en el aislamiento. “O sea eran 2 personas… ¿4 o 5 botellas entre los dos? Es mucho”, terció el Kun Agüero sorprendido. “A la noche, de día por ahí pasaba un traguito”, siguió el ex San Lorenzo. “Puede ser que en total eran 6 o 7”, agregó el Kun. “Tampoco nos vamos a poner a sacar cuentas, yo cuento las de la noche nomas”, se defendió el Pocho divertido.

“Bueno, pero en un momento me dicen que no me pueden seguir más el ritmo, ‘me parece demasiado, estoy engordando, sino te jode vamos a tomar Tequila’, yo le dije que sí. Estábamos en pandemia, me abrían las cosas. Llevé un par de botellita de tequila, y tomábamos una por noche y dos de vino”, siguió el relato el Pocho Lavezzi de su momento en la pandemia.

“No me pasaba nada, pero de un día para otro se me empezó a cortar la luz, y se ve que generar no tenía para levantar. Se me apaga la luz, ahí tuve que bajar, cada tanto tomo, pero muy medido. El tequila tanto en Europa como en Estados Unidos lo toman de chupito, te tomas un par y después no sabés como manejar la situación”, cerró la anécdota el ex jugador de la Selección Argentina.