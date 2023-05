El Polaco habló como nunca de la salud mental de Karina La Princesita

Pero no todo es color de rosas, ya que hace un tiempo ya que Karina Tejeda contó que viene atravesando un duro momento personal relacionado a su salud mental. Contó que sufre de ataques de ansiedad y que a veces incluso la hacen no tener ganas de subir a los escenarios.

Con respecto a ese duro momento, la ex pareja de la cantante, el también músico El Polaco, fue consultado por el notero de Intrusos acerca del difícil momento que atraviesa la mamá de su hija: “Este es un tema que yo no me meto. Pero ella sabe que si necesita una mano yo voy a estar”.