El polémico audio que se filtró en el que Morena Rial amenaza a su hijo

Morena Rial no atraviesa un buen momento ya que, en primera instancia llevó a la justicia al hombre que abusó de ella en 2016, y luego también porque se separó en maneras poco amigables de su ex con quien comparte un hijo, Facundo Ambrosioni, donde hace poco tiempo fue denunciada, escrachada e imputada por robar en un local que pertenece a un familiar de su ex.