El polémico proyecto de ley de Nicole Neumann: "Hay que entrar al colegio a las 9 para..."

“¿No? ¿Vos querés ir de 8 a 16:30 todos los días?”, refutó, con mucha sorpresa, la modelo. “Sí”, explicó ella. “Lo dice, pero no quiere. A mí me da lo mismo”, dijo Indiana que en ese momento se unió a la conversación.

Mientras tanto, las aventuras de Manu Urcera y Nicole Neumann en Europa se terminaron, pero los planes a futuro de la pareja siguen cultivándose y uno de ellos es la posibilidad de ser papás, algo que la modelo ya conoce y el corredor no ve con malos ojos.

"Afianzando la pareja, cada vez mejor. Me acompañó esta última carrera que tuve en Italia. Tratamos de hacer un mix de mi trabajo y obviamente Europa es muy lindo y tratamos de disfrutar y conocer lugares", contó Manu Urcera en Socios del espectáculo.

"Tengo una linda relación con las chicas, ellas son súper cariñosas conmigo. Una relación siempre es de a dos, o de a más, y cuando hay buena química es muy lindo. Las quiero un montón", comentó.

“En algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, hoy no es el pensamiento ese pero se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad seguro", siguió.