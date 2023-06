El Pollo Vignolo atacó más fuerte al plantel de Boca: "Hay jugadores que..."

Vignolo 1.jpg

Además el conductor reveló cuál fue la postura de Jorge Almirón tras el partido y aseguró que “hay algunos jugadores que lo terminaron de convencer de que no va más”.

“Se vio un equipo con desidia, con desinterés de competir, con poca entrega, poca rebeldía y nada de fútbol”, analizó el Pollo antes de asegurar: “Hacen falta refuerzos y que los (futbolistas) que tienen, levanten. No pueden ser eternas promesas. ‘Ya va a jugar bien’”.

“Por ahí, suena feo: hay jugadores que tienen su ciclo terminado. Noto jugadores que no quieren estar, y noto jóvenes que juegan bien. Cada uno sabe qué jugadores no se discuten, y que jugadores sí se discuten. Si yo les digo ‘hay jugadores que vos los ves y decís ‘no quieren estar más, no están cómodos, se quieren ir, no se ven, no se hallan’”, aseguró el conductor.

“¿Qué hacés con un jugador como (Darío) Benedetto?”, le preguntó a su colega y entrando el Cai Aimar. “Y, te cuesta mucho”, respondió él. “Yo lo veo que está con más ganas de irse que de estar”, sumó Vignolo.

“Hay un aspecto emocional, pero además, hay un aspecto físico. ¿Sabés qué pensaba yo? Por ahí, le viene bien jugar contra Monagas. Es un partido saludable, puede meter dos goles, recupera un poco de autoestima... No puede competir físicamente porque está con tendinitis; entonces, también eso lo aleja. ¿Cómo se defiende adentro de la cancha si físicamente no está?”, cerró el conductor enojado.