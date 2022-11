“Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo", comienza el mensaje.

"Vivo con vos y veo el trabajo diario que haces y, siéndote sincera, no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio 5 de 7 días. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible", concluye el escrito de Di Marzo.

Ángel Correa fue parte del ciclo Scaloni desde las primeras convocatorias y había integrado de los planteles que obtuvieron la Copa América 2021 y la Finalissima 2021. Acerca de esta última competición, que la Selección Argentina disputó ante Italia en Wembley, el delantero de 29 años había revelado una increíble anécdota: "Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo. Después de que pasó el partido (ante Italia) me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido".