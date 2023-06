El posteo de Maru Botana visitando la tumba de su hijo

En su publicación, la figura se animó a relatar cómo fue la visita que hizo en los últimos días a la tumba de su hijo que murió en 2008. “Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo 'quiero ir a ver a Facu’. Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni decirles ver el ramo que eligió”.

“Quizás les puede sonar raro este post. Para mí es de un logro enorme”, reconoció Maru. Y agregó: “Tanto camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho, y todos lo saben”.

Posteo Instagram Maru Botana

Además, manifestó que ese momento que vivió con su hijo fue “hermoso”. “Él limpiaba el nombre y le daba besos”, contó sobre la actitud que tuvo su hijo frente a la tumba de Facu. “Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme, lo van a entender perfecto. Y a los que no, es simplemente compartir algo fuerte en mi semana”, añadió Botana.

En ese mismo lugar se encuentran los padres de la famosa cocinera, por eso, expresó que siente “paz, amor, ganas de llorar, reír y agradecer”. “Hoy no está mamá para contarle, pero seguro lo vio conmigo. Facu está presente en esta hermosa familia”, concluyó la chef.

El sexto hijo de la empresaria y Bernardo Solá falleció el 21 de septiembre de 2008, cuando apenas tenía seis meses, de muerte súbita mientras estaba al cuidado de sus abuelos.

Cómo superó la muerte de su hijo

Semanas atrás, invitada a Noche al Dente, Botana contó qué fue lo que la ayudó a superar el terrible momento de tener que despedir a uno de sus hijos. “El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba: ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mi”, comenzó relantando.

Y continuó: “Yo lo leía todas las noches, son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante”.