El posteo que confirma que Demichelis sería el DT de River

Algunos ya lo dan por hecho, más allá de que el club no lo anunció. Martín Demichelis está cada vez más cerca de ser el entrenador de River luego de la repentina salida de Marcelo Gallardo del club. Su hermana Georgina dio un pequeño indicio más acerca de esto con una publicación que generó ilusión entre los hinchas del elenco "Millonario" que aguardan por la decisión final.

Mientras tanto, "Micho" continúa como director técnico de las inferiores del Bayern Munich y no dio muestras de tener las intenciones de volver como DT. Cabe destacar, que el ex defensor de la Selección Argentina tiene experiencia por su carrera, pero todavía no tanto recorrido como estratega. Sin embargo, fue su hermana la que abrió una puerta inesperada que aumentó las expectativas sobre la vuelta de un histórico.