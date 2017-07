El precio de ser mamá

En la entrevista, la modelo explicó el motivo de no gestar ella misma el embarazo: “Nada me hubiese gustado más que llevar en mi propio vientre a la hija del hombre que amaba. Pero ante el panorama, el final de la relación era inevitable. Entonces me imaginaba embarazada, sola y sufriendo por ese amor. ¿Y si a mi bebé le pasaba algo? Jamás me hubiese perdonado que tanta angustia le hiciera daño. Además, ese temor se sumaba el dolor de otro gran riesgo: uno de los tantos exámenes a los que me sometí para la congelación de óvulos reveló que tendría trombofilia. Lloré tanto que debí pedir ayuda a una psicóloga para transitar la decisión”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, el doctor Fernando Akerman, médico personal de la modelo, dio detalles sobre el tema. Explicó que Salazar tuvo que recurrir a ese tratamiento porque sufre de trombofilia. Por eso no podría tener un embarazo que se desarrolle bien.

Akerman, además, habló sobre los costos del tratamiento. Por ejemplo, el donante de esperma recibe en el banco entre 200 y 400 dólares por donación. Todo depende de la concentración y de la cantidad de esperma. Si es mucha cantidad, el laboratorio puede usarlo para varias inseminaciones y la compensación es mayor.

Nueva etapa:“Ya sabía que el fin estaba cerca. Tenía que separarme para ser una mamá feliz”, contó Luli.

Reparto

El tratamiento tiene un costo de entre 100 y 120 mil dólares. A eso hay que sumarle la parte que se lleva la mamá subrogante, que recibe entre 30 y 40 mil dólares.

El sitio El Intransigente publicó fotos de quien sería la madre subrogante que le cumplirá el sueño maternal a Luli. Se trata de Leah Martínez, una mujer de 38 años, radicada en Miami.