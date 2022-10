El preocupante pedido de la mamá de Holder para la producción de Gran Hermano

LvzJCOZ3-34105381.mp4 La mamá de Tomás Holder hablando sobre su hijo

“El psicólogo que asesora nos acompañó a mí, a su novia y a su amigo a saludarlo en un cuartito y Tomi estaba eufórico”, comenzó diciendo Gisela.

Además, agregó: “A mí como mamá me partió el corazón que diga que con el personaje se sentía fuerte y como Tomi no podía aguantar estar en la casa. Acá en Rosario lo conocen todos”.

Por otro lado, contó su parecer respecto a la estrategia que usó durante su semana de estadía: “Recuerden que él y Thiago fueron los únicos que entraron llorando y después ni yo entendía lo que hacía, lo hubiera sacado a sopapos, le dije que lo mejor que tienen las personas es la humildad y que ese personaje lo iba a hacer perder”.

Además, reveló que Tomás padece de una rara complicación de salud: “Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no, la obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a entrenar, y por eso no se le nota la diferencia del pecho”.

“Tuve un ACV en la pandemia, un problema de corazón y él me ayudó, es un gran hijo”, agregó Gisela Gordillo, y siguiendo con lo del personaje que mostró, explicó: “Tomi no es millonario, tiene canjes, la Ferrari es del amigo”.

También fue contundente acerca de su parecer: “Me gustaría que vaya a un psicólogo porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar de juego no sólo en una casa sino en la vida”.

Por último, ante la consulta de Barbieri sobre la relación con el padre de Tomás, quien en varias oportunidades se anotó para participar del reality, le contestó: “A veces habla con el padre. Apenas empezaron los castings el padre le dijo ‘vos tenés que dividir grupos, hacer estrategias’”.