El presente que atraviesa el Pollo Álvarez tras ser despedido de El Trece

Pero finalmente, en un giro inesperado, decidieron darle un mes más de vida a Nosotros a la Mañana , adelantando media hora su salida al aire. Por lo cual el programa de Joaquín Álvarez se podrá ver entre las 9.00 y las 10.15 de la mañana. Sobre estas idas y vueltas habló el conductor en el ciclo Por si las Moscas de La Once Diez, Radio de la Ciudad.

Pollo Álvarez.jpg El Pollo Álvarez había sido despedido de El Trece, pero el canal dio marcha atrás. Nosotros a la Mañana sigue en un nuevo horario.

"Vamos a hacer una modificación porque vamos a ir media hora antes, entonces vamos a tener un público de más actualidad, vamos a hacer más actualidad de la que venimos haciendo", explicó el conductor, quien aseguró que los cambios no incluyen modificaciones en el panel que lo acompaña.

También definió al ciclo como "el ave Fénix", puesto que viene resurgiendo de las cenizas hace ya un tiempo. Como cuando lo hicieron volver antes del mundial para apuntalar el programa, que caminaba sobre la cuerda floja.

"Nosotros a la mañana no es el que era hace un año. Yo de las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos. En cierto punto, yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes. Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa", reflexionó.

Y luego hizo un análisis en el que reconoció que ir mano a mano contra el programa Georgina Barbarossa, un satélite de Gran Hermano, ha puesto en jaque a Nosotros a la mañana. "Está demostrado que cuando hacemos tema contra tema cambia todo. Esto que está pasando yo desde que trabajo en la tele no lo vi nunca", expresó preocupado.