El presidente del Atlético Madrid habló sobre el faltazo de De Paul

El entrenador Diego Simeone no habló al respecto, pero sí lo hizo el presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo. “Pues lo que te voy a decir es una cosa muy clara, que es un tema entre él y nosotros. Y yo creo que ya está todo dicho”, expresó.

Enrique Cerezo y la polémica de Rodrigo de Paul: "Es un tema entre él y el club" I MARCA

Ante la réplica de un periodista, que le preguntó si le habían dado permiso, insistió: “Es un tema de él y nosotros. Lo que pase fuera de aquí, no interesa más a nadie que a él y nosotros”.

No obstante en las redes sociales, muchos fanáticos del Aleti se manifestaron en contra de la actitud del argentino, por lo que Cerezo recibió otra consulta al respecto: “¿La afición no tiene derecho a saber que ha pasado con Rodrigo De Paul?”. Y el pope rojiblanco concluyó: “Es un tema del club y del jugador. Lo demás está claro. Que cada uno piense lo que quiera”.

de paul

De Paul mostró en sus redes sociales que el viernes 30 ya se encontraba en Madrid reiniciando los trabajos físicos, aunque no estuvo entre los deportistas que viajaron a Sevilla para el choque porque ya había quedado afuera de los convocados previamente. De hecho en ese encuentro sí participaron sus compatriotas Nahuel Molina y Ángel Correa, quienes habían participado de la misma gira con la Selección.

Este martes, integró el banco de suplentes del Colchonero en la derrota por 2 a 0 por la Champions League frente a Brujas pero no ingresó.

tuit atletico madrid

El diario Marca informó que su incorporación tardía a los entrenamientos estuvo vinculada a un pedido de licencia “por un problema de salud de su padre”, aunque luego se conocieron las imágenes de la gala en Estados Unidos.

Si bien no es un titular inamovible, hasta esta séptima presentación De Paul había sumado minutos en los seis encuentros anteriores del Atlético (4 titular y 2 suplente), en los que aportó un gol frente a Celta de Vigo. También inició desde el banco los dos partidos del club en Champions League, aunque siempre ingresó.

“En el Atlético sienten que Rodri De Paul no está siendo suficientemente profesional. No solo por su reciente aventura en América... Les parece que solo piensa en el Mundial”, comentaron en el medio español La Tribu (Radio Marca), cuestionando la convocatoria del ex Valencia y Udinese para el choque válido por la Liga de Campeones en territorio belga.