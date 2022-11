El presidente mantiene las PASO: no habilitará sesiones para una reforma

En vistas a las elecciones presidenciales de 2023, hace tiempo que el tema de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, (PASO), propuesto por un sector del Frente para Todos, es tema de debate tanto entre oficialistas y opositores. Pero hoy, según dijo la Portavoz Gabriela Cerruti presidencial, en la Casa Rosada ya no hay dudas: Alberto Fernández no incluirá en las sesiones extraordinarias la suspensión de las elecciones primarias, las PASO, previstas para agosto de 2023.

Trascendió que, a pesar de la presión del kirchnerismo, el presidente no piensa forzar el debate en el Congreso de un tema en el que el oficialismo sufrirá un desgaste que considera “innecesario” porque no se cuenta con los votos para que se apruebe esa iniciativa.

“Las PASO no se van a bajar”, aseguró a Infobae un funcionario con acceso directo al despacho presidencial después de la conferencia de prensa que brindó Cerruti. Fue una respuesta directa a los reclamos que en ese sentido el “albertismo” viene recibiendo desde otros sectores del Frente de Todos.

“Hay otras prioridades en este momento. Insisten todos con que se necesita un bono extra de fin de año para un sector o para otro. Eso no es posible si no se consiguen los fondos, por ejemplo, con la aprobación del proyecto de Renta extraordinaria”, aseguró la misma fuente. La clara decisión es no ceder a los embates del kirchnerismo, el principal impulsor de la estrategia política que busca debilitar las chances de la oposición en las próximas elecciones y condicionar el armado de las listas en el propio oficialismo.

Embed

Cerruti se mostró enfática sobre esta cuestión. “El Gobierno sostiene que hay una ley vigente, que es una buena ley, que convoca a las PASO, que está en proceso de convocatoria porque son el año que viene. Es una buena ley que lo que implica es más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos cuando fue votada, es un momento en el que muchos actores políticos están intentando generar la antipolítica o el descreimiento de la gente de parte de la política. Cuanto más discusión y participación haya mejor es”, sostuvo la portavoz.

El mensaje del presidente parece una clara respuesta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien el jueves 27 de octubre había manifestado que “la gente está para definir, para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de los partidos políticos porque eso revitaliza la discusión interna”, como señal de que el instrumento de las PASO deberían suspenderse o derogarse.

Congreso de la Nación.

Al debate interno, se sumó la tercera pata con potencia dentro del Frente de Todos, la de Sergio Massa, líder del Frente Renovador. El ministro de Economía, más allá de opinar que la resolución debe pasar por el Congreso, abogó por la conformación de “la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición”. “No lo digo desde la cosa imperativa, sino desde la inteligente: hay cosas que nosotros como coalición tenemos que debatir”, se explayó Massa, quien luego recibió el aval de De Pedro sobre esa idea.

El período de sesiones ordinarias en el Congreso finaliza el 30 de noviembre. Por eso el kirchnerismo tiene hasta ese día para ponerlo en discusión en el recinto sabiendo que se arriesga a no conseguir la cantidad de votos necesarios para su aprobación, más teniendo en cuenta que desde Juntos por el Cambio, el bloque opositor mayoritario, ya expresaron que no acompañarán estas intenciones sobre las primarias.