El primer neuquino que la rompió en el "Bailando"

Entre tantos logros, Leandro destacó que el mayor de ellos ha sido el ser parte del elenco del Moulin Rouge, el histórico cabaret de París, y confesó que famosos internacionales vieron su performance. “Es un lugar mundialmente conocido y que ha sido visitado por todas las grandes estrellas del mundo. Con decirte que un día que estábamos rodando la función y entre el público estaba Jean Claude Van Dame. Increíble. También llegué a ver a Fergie de Black Eyes Peas y a Lady Gaga. Han pasado todos, pero yo solo vi a ellos”. Sin embargo, también resalta su labor en The Hole con Moria Casán, en donde interpretó a Pony Loco, un personaje “bastante cariñoso, pero a la vez prohibido que muestra la parte oscura y sexual del varón”. “A nivel artístico, fue lo mejor que hice. Fue un desafío corporal y personal muy grande. Amé ese personaje, lo haría mil veces más”.

Como si no faltarán logros, Nimo estrenó este año en la ciudad Pipo, una aventura maravillosa, la cual fue un éxito entre los más chicos, y fue vista por miles de personas. “Poder estrenar Pipo en el Alto Valle para mí fue un gran sueño hecho realidad. La obra es súper divertida, dinámica, emotiva y con un gran mensaje. Y lo más lindo es que no sólo veías a los chicos enganchados, a los papás también, levantando las manos, cantando las canciones, increíble. Fue una gran apuesta de producción y muy costosa. Gracias a Dios la gente nos eligió y apoyó. Dos mil quinientas personas nos vieron y juro que hay familias que volvieron más de una vez”, señaló.

Dado que el show estaba integrado solamente por artistas de la zona, Leandro reveló que se llevó una gran sorpresa cuando hicieron el casting, dado el gran nivel de los jóvenes. “Me fui a los 17 años y cuando hicimos la audición para buscar los personajes y bailarines no sabía con qué me iba a encontrar. Y junto con los directores Carlos Guedes y Christian Barbieri (ganadores del Premio Ace y Estrella de Mar) nos quedamos boquiabiertos del buen nivel que hay”.

Actualmente, no sólo se dedica a la danza, ya que hace algunos años atrás se despertó la pasión por la música y se desempeña como DJ.

De esta forma, afirmó que pronto animará algunas fiestas del sur. “Paralelamente al baile, pero sin abandonarlo, estoy realizando mis propias producciones musicales. Si bien pasaba música en las tertulias y asaltos -se me cayeron un par de sotas- (risas) desde que iba al colegio, me dediqué a la música house profesionalmente hace dos años. Me formé en Buenos Aires en la Academia Sónica y mayormente en Arjaus de Mariano Trocca y Matias Sundblad”, reveló.

“Gracias a la música tengo la dicha de recorrer el país tocando en diferentes clubes y bares. Amo bailar, pero descubrí que más me gusta hacer bailar. Por eso, se vienen muchas fechas en Buenos Aires, en el Río Grande en Neuquén, Rosario, San Martín de los Andes y Cipolletti”.

Por último, el bailarín expresó que durante gran parte de su carrera se sintió muy acompañado por los medios regionales, principalmente, por LM Neuquén. “Siempre están bien predispuestos a las actividades culturales, a promover a los artistas regionales, deportistas y todas aquellas personas que tienen algo lindo para contar. En mi caso, sólo tengo palabras de agradecimiento porque gracias a La Mañana y a todo el plantel de periodistas, editores, diseñadores, publicistas, he podido contar un poco mi experiencia y logros alcanzados, y quizás de esa manera motivar a que con trabajo y constancia se pueden lograr cosas maravillosas”, concluyó.

“Estar en la televisión me dio notoriedad”

Si bien Leandro este año no fue parte del “Bailando” de Marcelo Tinelli, sigue muy de cerca el show y comentó que tiene puestas todas su expectativas en Sofía Morandi, la joven instagramer y bailarina oriunda de Neuquén, que es una de las grandes candidatas a llevarse el título que hoy le pertenece a Flor Vigna. “El Bailando me encanta, fue mi primer trabajo en tele, y siempre voy a estar agradecido porque me dio notoriedad. Sofi me encanta, es súper divertida y baila hermoso, y esto demuestra que en el sur hay mucho talento”.