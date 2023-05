El pronóstico signo por signo de Jimena La Torre para el final de mayo

Tauro: Te vas a organizar, dar lugar a la vida, agradeciendo todo lo que has cosechado y ahora a concretarlo en un muy buen negocio.

Géminis: La energía está direccionada absolutamente a la familia y a organizar todos los planes familiares. En equipo se puede fluir mejor, más aún cuando está formado por la propia familia.

libro-jimena-la-torre.webp El libro del zodíaco 2023 de Jimena La Torre

Cáncer: Vas a encontrar el amor dentro del trabajo, estarás acompañado y súper feliz. Vas a vivir un mes superpositivo de avances. Es un tiempo de acción, voluntad y de facturación.

Leo: El mes de mayo ayuda a poner en marcha eso que se estaba programando y facilita a que puedas trabajar con la familia y a establecer buenos vínculos. Es un mes muy benéfico para los que nacieron del 16 al 22 de agosto para que las puertas se abran.

Virgo: Empieza el tiempo de la cosecha y, sobretodo, a partir de la mitad del mes en adelante, donde el gran Júpiter se ubica en el signo de tu gran amigo Tauro para darte la posibilidad de empezar a planificar grandes inversiones y buenos movimientos económicos.

Libra: Tiene el condimento especial para que conectes con la familia y con tus bienes materiales. Vos tenes una capacidad importante de inteligencia y eso te va a ayudar para guiar y acomodar esos temas familiares que están esperando hace rato. El componente positivo del Sol se hace presente, al entrar en el signo de géminis, te da un plus extra para vivir un amor muy lindo y con gran unión.

Escorpio: Podes organizar cuestiones de seres queridos con mucho amor y llegar a formar una gran familia con alguien que te de felicidad.

Sagitario: Es un gran mes para ocuparse de encontrar los amigos y la familia que estabas esperando. No porque se hayan ido, sino porque Sagitario es un signo muy reacio a darle espacio a la amistad a gente que no conoce y sobre todo que no valora su criterio e inteligencia.

Capricornio: Sigue la energía que comenzó en abril con este nuevo tiempo de trabajo y acción. La cosecha es muy fuerte y buena y tiene mucho que ver con establecer buenos tratos con la familia y darles a los hijos todo lo necesitan.

Acuario: Va a ser un mes muy especial en donde te vas a dar cuenta de lo que vale la pena y sobre todo vas a entender cómo sobrellevar los momentos más difíciles.

Piscis: Va a venir muy bien ya que contás con toda la fuerza para desarrollar cualquier tipo de trabajo, sea lo que sea, y ayudar a los que te necesiten, sobre todo la familia.