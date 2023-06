El que estuvo y está siempre

Son esos episodios mínimos los que nos traen de vuelta a ese padre que hoy no está junto a nosotros. Es esa suave alegría del desamparo, que no duele, que no lastima. Mi padre siempre acompañó, a su manera, cada una de mis búsquedas y decisiones y también ciertas tempestades de aquel adolescente. Esa es la enseñanza que me transmitió, el legado que me dejó y que, con aciertos y errores, trato de repetir, desde que me convertí en padre, con mis hijos. El tiempo dirá, si fui un fiel representante.