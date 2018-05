El Rayo va por todo a Canadá

“Llevaba un tiempo entrenándome, si bien no tuve tantos días de anticipación, llego bien. Sabíamos que se podía dar la pelea y se confirmó hace casi un mes, lo que me sirvió para afinar cosas”, precisó sobre cómo lo encuentra la pelea para la que contó con un mes de preparación.

El colombiano Vargas tiene un amplio recorrido por la categoría welter y viene de pelear ante rivales reconocidos en el mundo del boxeo, como el norteamericano Danny García. No es un dato menor para el Rayo, quien ya analizó a su contrincante. “Es un rival difícil, duro, lo había visto antes en vivo y lo había escuchado. Peleó con Danny García y le aguantó siete rounds, así que es un rival que resiste bien. Pero le veo algunas falencias y creo que puedo llevarme la victoria”, sopesó Mauro.

El ex campeón sudamericano además dio algunas pistas sobre cómo planteará este combate. “Mi idea es no volverme loco buscando el nocaut y tratar de dominar con mi boxeo. Si la mano entra, mejor, pero no será la consigna”, dijo anticipando una pelea que para él no se decidirá por la vía rápida, sino que aparenta dirimirse en las tarjetas.

Esta pelea tendrá un carácter especial ya que viene de perder el título sudamericano ante Leonardo Fabio Amitrano y analizó lo que dejó la derrota. “Si bien perdí mi última pelea, sigo bien rankeado, de todos modos me pone feliz que me den esa chance”.

La velada del fin de semana tendrá a Mauro de punto en cuanto a la previa. Por un lado viene de perder y necesita remontar y, por el otro, su rival se encuentra radicado en Canadá, por lo que será visitante en tierras norteamericanas. Esto no amedrenta al púgil de Centenario, que vaticinó con optimismo: “Va a ser un crecimiento, un destape”.

