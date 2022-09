El "reality" por Facebook que enojó a artistas de Centenario

En concreto, sostuvieron que los grupos artísticos locales “no pueden exponerse” a una votación de redes sociales, desconociendo la trayectoria, mucho más cuando se organizan campañas a favor de virilizar lo “me gusta” en ciertas bandas.

Pablo Albornoz es músico e integrante del grupo folclórico La Rustika y realizó una publicación en sus redes que trajo repercusión, sobre todo en grupos que no fueron convocados, más allá de la plataforma de selección virtual.

“Siento una amargura y quiero expresarla, es una mezcla de sensaciones porque una vez más la cultura de mi ciudad es manoseada. Manoseada por quiénes? Por gente que no sabe de Cultura, gente que no sabe de pasión artística, gente que no tiene tacto ni sentido común. Exponen a los artistas de la ciudad a una votación de la gente como si fuese un reality show, saben porqué? Porque ellos no tienen la capacidad y el conocimiento de los artistas que hay, porque no tienen la decisión de ni las herramientas para llegar a todos... porque dicen ser el gobierno de TODOS. Si querés participar tenés que adivinar que publicaron algo por Facebook. Comunicación desaprobada!", se despachó el artista.

El músico aclaró en su descargo “no es contra los artistas” y que recibió el apoyo de colegas “por privado”, por temor que a que se les cierren las puertas en distintas contrataciones y eventos.

El problema es la segmentación en audiencias en las votaciones, más allá de la democracia virtual y Albornoz sostuvo que el método podría ser más válido para los artistas nacionales y no para los que emprenden el derrotero en la localidad.

El secretario Sebastián Pamich expresó oficialmente que "con mucha emoción, ya sabemos quiénes son los y las artistas elegidas por el pueblo, para que al son de sus ritmos podamos festejar entre todos y todas los Cien Años de nuestra querida ciudad”.

E indicó que “votaron más de 4 mil personas, lo que muestra el compromiso que hay con la Cultura en Centenario” y comentó que “aquellos artistas que no pudieron ingresar al escenario, tendrán su espacio en los próximos eventos programados, en el marco de los festejos de los 100 años”.

El resultado para el viernes 7 quedó para los/las cinco bandas más votados/as del género Tropical (cumbia, cuarteto y fusión) que fueron Corazón Latino; Daro y La Posta; Matisai y Los Alquimistas; El Colo DJ; y La Buena. Mientras que para el sábado 8 los/las seis más votados/as del género Rock & Pop resultaron Por De Más; Chesstter; Caballo Salvaje; Efecto Cuarentena; Viejo Chamán; y César y Joel. Y, por último, para el domingo 9 los/las cuatro más votados/as del género folclórico fue para Khanto, Otro Cuero; Daniela Hormaechea; y Las Voces del Pehuen. También, este día se realizará el reconocimiento a pioneros y pioneras de la ciudad.