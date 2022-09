El reclamo del ferretero del barrio de Locho Loccisano

"Tu papá no abre los sábados", le dijo después Locho y ella le respondió: "No, mi viejo sí abre los sábados".

"Abro de 8 a 14", respondió el ferretero que se metió al debate. "Y bueno, ¿quién va a las cuatro de la tarde a la ferretería?", lo siguió Tinelli, jugando a su favor.

Fuera de la pantalla, Locho está viviendo un gran momento amoroso y confesó recientemente que tiene todas las intenciones de casarse con Majo Martino y en su cuenta de Instagram se animó a contestar algunas preguntas por este motivo. Una de ellas sorprendió a todos sus seguidores.

Entre pedidos de fotos y confesiones, Locho sumó un dato insólito acerca de los inicios de la pareja que se creó en El hotel de los famosos, el reality que siempre mantiene atrapados a todos los argentinos.

"De nuestra primera cita. Me dijo 'no, estoy en pijama' y terminó viniendo en pijama. "No pongo fechas porque todavía se estaba transmitiendo mi participación en el hotel...", contó el mediático.

Hace poco, a su vez, él estuvo en Por si las moscas y habló de ese deseo de dar un paso adelante con su novia actual. “La admiro completamente, amo todo lo que hace y soy su fan. Es cierto que no es fácil la exposición, pero ambos estamos viviendo esto por primera vez, y aprendiendo”, explicó.

“Si nos casamos, quisiera que Marcelo me oficie el casamiento, pero que me haga precio”, confesó el mediático, que tiene una gran admiración por el conductor y hasta se animó con confianza a pedirle que le reduzca los precios para cumplirle el sueño y la ilusión a él y su pareja. ¿Lo hará el conductor de Canta conmigo ahora? ¿Se animará?