El "regalito" que se hizo Wanda Nara por "portarse bien"

Wanda Nara tiene un gusto muy particular por la indumentaria muy cara y los zapatos de diseño. Sin embargo, la empresaria mostró en los últimos años tener una atracción por los autos de gama alta y este jueves no fue la excepción cuando compartió a sus seguidores su nueva y millonaria adquisición.

De una Lamborghini a un Rolls Royce, la lista es interminable. Y ahora, instalada en Buenos Aires, sumó un Audi que decidió autorregalarse y explicó los motivos. “Como me estoy portando muy bien y por eso me compré un regalo”, escribió la rubia que está lista para desembarcar en la pantalla de Telefe donde será la nueva conductora de MasterChef (Telefe).

“Y yo llego a comprarme un lomito con papas cheddar”; “yo me auto regalo una remerita y me siento re cool”; “cuando me porto bien me compro una Coca de 500ml”; “yo como me estaba portando bien me compre tres pares de medias” y “yo cuando me quiero comprar un regalo me compro un chupetín”, bromearon algunos de los 16 millones de seguidores que tiene la rubia en Instagram.

La nueva adquisición de Wanda Nara en Argentina.jpg

Nara junto a Mauro Icardi, su marido, son dueños de una importante colección de autos. Entre los que se encuentran una Lamborghini Huracan Spyder (cotizado a no menos de €238.700), un Bentley Bentayga (de €270.000), un Range Rover (de €249.900), un Hummer H2 Dorado (de €100.000) y, finalmente, el modelo más caro es un Rolls-Royce Ghost, el cual se consigue en el mercado por no menos de €305.300. En cuanto a este último no se sabe qué modelo ni qué detalles por lo que el precio es incierto, por el momento.