El robo de fiambres que dividió a la comunidad de Allen

Rápidamente, efectivos de la Comisaría 6ta se acercaron al lugar y procedieron a demorar a la joven, ya que entre sus pertenencias encontraron una mini mortadela, un salamín y cinco paquetes de queso.

De esta forma, la joven fue trasladada a la dependencia policial, y una hora más tarde recuperó la libertad, según la información publicada por AN Allen.

"No lo hizo por hambre, eran productos de marca Cremón, Paladini", habrían manifestado los dueños del supermercado, al medio FM Terapia, completamente indignados por lo ocurrido.

Policía Río Negro

Polémica en las redes

En una Argentina cada vez más violenta, con robos que suelen terminar de la peor manera, la comunidad de Allen se dividió por completo, ya que en está ocasión, la mujer robo alimentos.

Con este escenario, en las redes se desató un enorme debate, en el que mientras algunos señalaban que detrás de este caso podría haber una familia pasando hambre, otros aseguraron que sin importar lo que se haya llevado, tenía que hacerse responsable su accionar, ya que un robo siempre será un robo.

“Mal el accionar, pero si pensamos fue comida, quizás necesitaba”; “Solo saco comida, para comer, tenía hambre. No cometió ningún delito grave, lo lógico sería que lo hubiese pedido .si no tenía dinero para pagar. Pobre”; “Solo era comida... Capaz no tenía algo para comer”; “Tanto escándalo los chinos esos! ¿¿Qué les costaba dárselo??, era comida nomás che” y “Fue mejor mandarla presa?? ¡¡¡Nunca preguntarle en la situación que está!!!”, confiaron algunos usuarios de las redes sociales, pidiendo analizar la situación socioeconomía de la joven.

Sin embargo, otros tantos no pensaron así y castigaron su accionar. “Así está el país por defender la delincuencia!!! Todo lo mal que se hace tiene sus consecuencias... Dicen: Robo comida... Y xq robo? Cuando tal vez hablando, pidiendo se evita lo sucedido”; “El robo sea chico o grande, siempre es robo... Sea por el motivo que sea, después se verá si realmente necesitaba darle de comer a sus hijos o no” y “Es mejor pedir q andarse ensuciando las manos. Hay gente q es buena ayuda a la gente q necesita. Solo tiene q hablar”, confiaron otros usuarios que no defendieron el su accionar.