El Rojo quiere dar el golpe en El Fortín de Rawson

Este domingo por la tarde, Independiente de Neuquén irá por la gloria en territorio enemigo. A las 18, en Rawson, visitará a Germinal en la revancha de la final Patagónica del Regional Amateur. En el partido de ida igualaron en 0 y si hoy no se sacan ventajas deberán definir por penales.

En el primer partido ninguno sacó ventajas, y ambos jugaron con muchos temores porque no se conocían más que por videos, producto de que nunca se habían enfrentado. “Los pudimos conocer en Neuquén y nos quedó claro que en la cancha somos 11 contra 11. No pasa por los nombres. Está en el juego de cada uno y en el trabajo de la semana. Venimos trabajando muy duro y creo que merecemos más. Sabemos que no es imposible porque estamos convencidos de lo que hacemos”.