El Rojo salió decidido a imponer condiciones en la cancha de Centenario, cuya campo de juego luce impecable. Fuera del estadio se escucha el aliento de los hinchas de Independiente, que no pueden ingresar porque se juega sin público.

En los primeros minutos no hay un claro denominador ni situaciones de riesgo. La visita se aproximó en una acción que no obstante estaba inválidada por off side. Los nervios le juegan una mala pasada a ambos equipos y el calor también atenta contra un juego más dinámico.