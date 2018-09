El Rojo y el Naranja se miden en La Chacra

El Rojo debuta de local después de la caída en Mar del Plata, ante Alvarado, por la mínima. El entrenador Diego Trotta no confirmó el equipo pero repetiría el once inicial para tratar de buscar una revancha rápida y sumar en casa para no quedar muy obligado ya en el arranque del torneo, que el miércoles lo llevará hasta Pico para visitar a Ferro desde las 14.

El Naranja, que luego entre semana jugará el clásico ante Cipolletti (el miércoles a las 22 en el Luis Maiolino), no contará con el delantero Gonzalo Garavano, quien estará afuera de las canchas, por lo menos, una semana más. En su lugar ingresará el ex Cipo Hugo Prieto. Otra de las bajas será la del mediocampista cipoleño Lucas Mellado, otro de los que pasó por enfermería en la previa.

Embed

El resto de la fecha

En el resto de la fecha, a las 15:30, Sol de Mayo se cruzará con Ferro de General Pico, en su debut como local en la categoría, y a las 16 Sansinena será local de Deportivo Madryn en Cerri, mientras que Villa Mitre de Bahía Blanca tendrá fecha libre.

Embed

LEÉ MÁS

El tiro del final resultó una puñalada para el Albinegro