El secreto de Enzo Fernández que dejó sin palabras a los hinchas de River

"Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo. Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", reveló el mediocampista. Tamaña información no pasó desapercibida y llamó la atención de los fanáticos del Millonario, quienes quedaron sorprendidos.

Cabe destacar que Enzo es el menor de los hermanos de la familia Fernández. La completan Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo.

“Ellos siempre me han apoyado, han estado ahí a mi lado y disfrutaron mucho mi éxito”, sostuvo pese a las diferencias futbolísticas y de pasiones que puede despertar el hecho de que sus hermanos son hinchas del clásico rival de toda al vida de River y lo que significa que un hermano juegue profesionalmente en el equipo de “la vereda de en frente”..

"Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que me pusieron. Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño pequeño", agregó el jugador que no olvida sus orígenes.