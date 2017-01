El show de Silvia SÃ¼ller con Mirtha

Silvia Süller fue una de las invitadas al clásico almuerzo de los domingos de Mirtha Legrand y brindó un show con insultos, besos y hasta una dramática historia de violencia de género.

Para romper el hielo, la mediática arremetió contra Moria Casán, con quien tiene una deuda pendiente por algo que ocurrió en el “Bailando 2007”. “En el ‘Bailando’ me dijo que parecía a Piñón Fijo; para mí tiene una cara de tres metros de largo, parece un travesti”, lanzó, y agregó: “Le hice un juicio por la droga, hace apología de la droga con la hija. Además quiero saber dónde está el collar, porque además es chorra”.

No se quedó allí y fue por su compañero de mesa, Diego Ramos. “¿Le puedo dar un beso, Mirtha?”, dijo el “huracán Süller”, a lo que el actor respondió: “Nooo, ¿por qué a mí?”, mientras se tapaba la boca. Su esfuerzo fue en vano y la mediática terminó estampándole un beso en la boca.

Ya con otro tono, la ex vedette reveló que cuando regresó de Miami comenzó a sufrir violencia de género por parte de su hermano menor. Es que sin ningún lugar en donde poder vivir, Silvia se refugió en la casa de sus padres por cuatro meses, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. “Mi hermano menor es adoptado y drogadicto; en Navidad yo lo llamé para saludar a mi papá que está enfermo, me dijo de todo y me cortó. No puedo hablar porque tengo amenazas de mi propia familia”, finalizó en medio de lágrimas.