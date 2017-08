El SIEN reclama por condiciones laborales en Casa de Gobierno

En declaraciones radiales, el delegado normalizador de UPCN en el SIEN, Edwin Koessler, explicó que la protesta se disparó por diferentes situaciones de maltrato, abuso de autoridad y persecución que se vienen denunciando hace años.

Según el gremialista estas prácticas se viene llevando a cado por parte de la jefatura y desde ayer cuenta con la connivencia del ministro de Salud, Ricardo Corradi Díez, quien dicto una resolución sobre el traslada de una médica.

“Ayer se firmó una resolución de traslado a una médica con afectación psicológica por una salvaje persecución que se le esta realizando por defender a una compañera por desmanejos y maltratos”, agregó Koessler.

“Esta trabajadora tuvo un cruce de palabras con Luciana Ortiz Luna (titular del SIEN) y a partir de eso empezó la persecución hacía ella, le hicieron una evaluación negativa, le quietaron guardias y vuelos, le quietaron todo, nunca respondieron la impugnación de la evolución y mientras el psiquiatra le daba 15 días de reposo laboral, el ministro dicto el traslado”, denunció el delegado.

“No estamos dispuesto a acatar esto. No somos personas que hagamos mal nuestros trabajo, somos personas convencidas del trabajo que hacemos, estamos capacitados para ellos, nos resulta degradante no poder brindar el servicio de emergencia”, sostuvo.

“Hay por lo menos 15 casos registrados con denuncias por maltrato, persecución y abuso de autoridad. No estamos cortando el servicio, queremos que se resuelva esta problemática”, concluyó.