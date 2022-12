El sueño del Rata Graziosi se cumplió: Auto Uno llegó a los 10 mil programas en LU5

"Esto era algo que él soñaba. En el último tiempo me decía: 'Me faltarán 300, seguro se da a fines del año 2022'", recordó Chingolo, frente al micrófono, en la emotiva emisión del martes 20 de diciembre, que volvió a hacer pasar por el cuerpo numerosas anécdotas, entre chistes y lágrimas contenidas.

rata graziosi.jpg

"Seguramente no se pelearon cuando estaban sacando cuentas, no?", ironizó -entre risas y con picardía- Tomás Gómez, otro integrante del equipo, haciendo alusión a los típicos y graciosos contrapuntos entre sus colegas.

"Yo imagino lo contento que estaría mi papá", enfatizó - a su turno- Romina. "Está contento", corrigió. "Con la ansiedad que siempre tuvo... si cuando faltaban 300 programas estaba pensando en cumplir los 10 mil, hoy debe estar feliz. Y más con esto de que la Selección salió campeón del Mundo", agregó remarcando la intensa faceta futbolera de su padre.

Los primeros kilómetros de la aventura

"Todo esto empezó en el año 1986 con una audición deportiva que creó Carlos Quinteros. Se llamaba Mundo Motor. Se hacía en Cipolletti, en LU19", comenzó diciendo Chingolo, al hacer un recuento de la trayectoria del envío radial, que al día de hoy sigue convocando a los amantes de los fierros, de lunes a viernes a las 20 en AM600 "el aire de todos".

auto uno (13).jpg Claudio Espinoza

Al poco tiempo Quinteros lo convocó al Rata y, meses más tarde - en 1987-, le cedió el proyecto con la condición de que le cambie el nombre. Esa fue la primera vuelta de Auto Uno, una iniciativa que en ese momento no sospechaba que no tendría techo y que a principios de los 90' encontró una auspiciosa pista en LU5, tras la convocatoria del director del medio, Juan Carlos Schroeder.

Una carrera, que tuvo lugar en Santa Fe en 1995, unió los destinos del Rata y de Chingolo, otro manija de las competencias al volante de la localidad de San Carlos Centro que, un año más tarde, -"el 16 de febrero 1996"- no dudó en instalarse en el Alto Valle, luego de conocer a la madre de su hija en una carrera en la región. Con el apoyo del líder de Auto Uno, que le abrió las puertas de su programa, comenzó a hacer historia con sus entrevistas en boxes.

auto uno (1).jpg Claudio Espinoza

"Cuando yo lo conocí al Rata, Auto Uno era el mejor programa que había en el Valle. El martes muchos oyentes o ex pilotos me recordaron anécdotas de viajes, carreras, de tantas cosas que han pasado en estos años en todas las competencias. Muchos preguntaban si hay otro programa de automovilismo que tenga más años e historia que este. Sacamos cuentas y no. Algunos tienen 26 años o son programas de deportes en general. Auto Uno es el programa más antiguo en el Valle y, me arriesgo a decir. que también de la Patagonia", apostó con orgullo, el actual conductor que tomó la posta tras el fallecimiento del Rata, el 19 de marzo de 2021.

La decisión de continuar con el legado

"Después de lo que pasó con el Rata, yo tenía que tomar una decisión: si seguir o no seguir. Y ahí empiezan todos los opinólogos a decir cosas: 'cambiá de radio', 'cambiá de horario', 'cambiale el nombre', 'seguí vos solo por otro lado', 'no sigas más', 'Auto Uno terminó, ya fue'. Y yo tomé la decisión que mi consciencia me dictaba: continuar con ese legado que él dejó con tanta pasión. Si hay algo que destacar del Rata es la pasión. Podría haber tenido mil defectos -porque era un discutidor-, pero era muy memorioso y tenía una gran pasión y eso es lo que tiene que tener un relator: transmitir todo para que la persona que no lo puede ver, perciba todo lo que pasa. Eso lo resalto siempre porque es lo que él tuvo", subrayó.

"Yo sentí que tenía que continuar y lograr este objetivo de los 10 mil programas que era lo que él quería y ahora, quiero llegar a los 10 mil yo. Me falta un par de años", indicó con humor.

auto uno (17).jpg Claudio Espinoza

Al ser consultado sobre si hubo una charla respecto a la continuidad con el Rata antes de su partida, Chingolo expresó: "Se habló a medias". "Yo no quería dar a entender su situación", esgrimió en alusión al cáncer contra el que batalló el relator. "El se tenía mucha fe, fue un luchador. Yo lo iba a ver casi todos los días y en el último mes, que ya estaba en su casa, iba todas las mañanas a charlar con él. En un momento hizo por teléfono un par de programas, pero ya no era lo mismo. Yo ahí le dije: 'vos quedate tranquilo, mejorate, y luego seguiremos como corresponde'".

"Lamentablemente pasó todo lo contrario. Fue muy pero muy triste, pero bueno... estas cosas pasan y yo tengo paz interior porque lo acompañé en todo momento. Él era hijo único y para mi fue el hermano que no tengo acá en el Valle. Él me lo decía siempre: 'Yo soy único hijo y vos sos mi hermano'. Me presentaba como su brazo derecho", recordó con ternura haciendo hincapié en el cariño mutuo que sigue vigente aún en esta pausa terrenal.

Regalos de una pasión

Al ponderar las diversas experiencias de las que se nutrió haciendo Auto Uno, Chingolo destacó el ser testigo privilegiado del recambio generacional que se da en las pistas de las diferentes categorías. "Hoy hablo con los hijos y nietos de esos pilotos, que entrevisté en los 90'. Es muy lindo", exclamó con gratitud.

"También acompañamos a muchos pilotos regionales que compiten a nivel nacional como fue Francisco Troncoso, Camilo Echeverría, Manu Urcera, los chicos Rossomano, Sami Mendaña y no quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar de muchos. Vimos de cerca de todo lo que han renegado para poder llegar, sea tanto en la parte deportiva como económica", manifestó.

auto uno (7).jpg Claudio Espinoza

"Por mi carácter, mi forma de ser -gracias a Dios-, nunca tuve ningún problema con nadie. Me gustó ser notero, trabajar en boxes. Nunca me metí cuando se bajan calientes porque tuvieron un tope. Dejo que se enfríen y los entrevisto después para que te cuenten cómo fue. Muchos me lo agradecían porque no quieren decir una barbaridad con toda la adrenalina", deslizó antes de dedicarle un párrafo a los numerosos y rápidos cambios tecnológicos que también impactaron en el quehacer de Auto Uno.

"Antes en las transmisiones había que llevar a un técnico, colocar antenas, saber dónde ubicarse para tener señal. Se trabajaba UHF o por VHF. Era terrible. Hasta que no salía la primera palabra del saludo, no te quedabas tranquilo, no se te descargaba toda la tensión. Ahora con un celular y una compu, es todo mucho más fácil", diferenció.

auto uno (6).jpg Claudio Espinoza

"A los que estamos con canas nos cuesta trabajo adaptarnos. Por eso hay que ser inteligente, rodearte de gente joven que maneja la tecnología mejor y nosotros dedicarnos a aplicar la experiencia. Esa conjugación hace que salgas bien adelante", dijo al valorar la labor de cada integrante del equipo, que actualmente está integrado por Tomás Gómez, Miguel Ijurco, Diego Lores, Nicolás Almirón, Diego Arce, Mauricio Burgos y Juan Carlos Díaz, como el locutor comercial en las transmisiones.

"Hoy por hoy estoy re contento de haber seguido. Tuve todo el apoyo de quienes dirigen la radio. En ese sentido, me sentí muy cómodo, muy bien. Pasé de boxes a hacer la conducción, se fue ensamblando todo. Para colmo nos tocó la pandemia, pero todo salió bien. Estoy satisfecho. Siempre digo: 'hago este año y después dejo', pero ya estoy programando el 2023 con fecha de inicio el 6 de febrero. Esto gracias a Dios va a continuar. A mi me hace bien, me da mucha vitalidad. Hacer lo que a uno le gusta es muy bueno", concluyó.