El sueño lejano estaba cerca: vive detrás del escenario y se ganó una casa

"Bueno, primero que nada estoy re feliz porque la verdad nunca me había ganado nada y me sorprendió que justo lo primero que ligo fuera una casa, que la verdad está hermosa. Nunca pensé que me la iba a ganar, pero lo que sí puedo decir es que el día que me fui a anotar lo primero que pensé fue que sería un sueño tener mi propio hogar. Y ahí me dije, esa casa me la voy a ganar y bueno ahora emocionada de que se haga realidad", comenta aún incrédula la joven a LM Cipolletti.