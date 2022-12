El super chisme que reveló Elba Marcovecchio sobre Rodolfo Barili y Lara Piro

Santillan Barili 1.jpg

Luego, continuó y alagó a su amiga: “Lara es lo más. Lara es una bendición, es divina. Es súper inteligente, es trabajadora, es una madraza. ¿Y sabés que es lo más lindo? Es amiga de sus amigas”.

La mejor amiga de Piro alagó a su amiga y de paso le tiró flores también al compañero de Cristina Pérez, con quien formó un dúo que marcó un estilo en la televisión argentina.

El notero le respondió, “Es muy graciosa”, y ella continuó con los elogios: “Es muy graciosa, pero además es noble. Lara es espectacular. Jamás va a fallar, tiene códigos, es excelente. Se lleva semejante joya Rodi, y Rodi es bueno eh”.

El periodista se metió también en la intimidad para darle más picante a la nota diciéndole: “les habla, les cuenta detalles hot? Porque a nosotros en una nota nos contó detalles hot, habló del tamaño”.

Allí la abogada rápidamente lo interrumpió y siendo políticamente correcta le dijo: “No, no, no sé. No te voy a contar esas cuestiones porque corresponden a la intimidad, pero las comidas son divertidas, eh”.