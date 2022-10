El TC, con Urcera en llamas, se presenta en Comodoro Rivadavia: Hora y TV

“Es difícil cuando cerrás una vuelta y el tiempo no vale, después tenés que hacer otra vuelta rápida sabiendo que no podés errar, porque no vas a tener otra opción”, sostuvo el cipoleño.

“Lograr un buen tiempo es la sucesión de mucho trabajo, en una pista muy compleja como esta. Esto es el resultado de un montón de tiempo de trabajo, de evolucionar en un montón de cositas que después hacen la diferencia”, analizó Manu y añadió: “Desde que debutó este auto en Concordia, todas las fechas fuimos muy competitivos y sumamos fuerte”.

https://twitter.com/actcargentina/status/1578837246954065921 ¡JOSÉ MANUEL URCERA SE LLEVA LA POLE EN COMODORO!@manurcera fue el más rápido en la Clasificación con un tiempo de 1:13.519 @catwatchesarg felicita a José Manuel Urcera por lograr la pole position en el #TC #ACTC #clasificación #TCEnComodoro pic.twitter.com/6s8BeTReRJ — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 8, 2022

Manu Urcera, Canapino y Mariano Werner (Ford) liderarán las tres series, que se desarrollarán a las 9.10, 9.35 y 10. Además, los tres pilotos son los que encabezan la Copa de Oro. El piloto del JP Carrera manda con 55,5 puntos, el rionegrino, con las dos unidades de la pole, se le acercó a 3,5, mientras que el bicampeón está a 8,5.

El neuquino Juan Cruz Benvenuti clasificó 14°, pero sufrió un recargo de seis décimas por el cambio de motor. Este domingo largará décimo en la primera serie.

En el TC Pista, donde participa Lautaro De la Iglesia (Dodge) clasificó 16° luego de los dos entrenamientos en los que no pasó del 20° puesto. En la segunda serie finalizó séptimo tras largar desde el octavo lugar. La batería la ganó Diego Azar (Torino). En la otra serie se impuso Facundo Chapur (Torino). El neuquino largará 13° la final que se iniciará a las 12.10.