Aunque se esperaba que este fin de semana de 4 días llegaran turistas de distintas partes del país y de Chile, la realidad es que esto no ocurrió ya que las copiosas nevadas obligaron a circular con extrema precaución por las rutas neuquinas. Pese a que las abundantes precipitaciones se registraron el jueves y parte del viernes, estas eran las jornadas elegidas por los interesados para arribar a las localidades turísticas.

“Los primeros días era obligatorio circular con cadenas y la gente por ahí no estaba enterada o no sabía cómo colocarlas entonces no pudo llegar”, explicó en diálogo con LMNeuquén Sofía D’Amato, secretaria de Turismo de Caviahue. Ante esto, pudo llegar mucha menos gente de la prevista, por lo que informó: “Según nuestro balance, rondamos el 40% de ocupación”.