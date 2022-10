El tenso cruce entre Schiavi y Distasio por la manera en que se consagró Boca

"Sí, les gana a todos", soltó a continuación el ex zaguero, quien fue campeón de América y del mundo con Boca en 2003. Sin embargo, Distasio no se mostró de acuerdo y planteó: "Creo que es discutible". Inmediatamente, llegaría una contundente réplica de Schiavi: "Yo creo que no. Ganó los últimos tres campeonatos, los dos principales, ¿Quién salió campeón?".

En ese momento, con el resto de los panelistas en absoluto silencio, comenzó un intenso ido y vuelta. “Sí, el tema es ese. ¿Si nos quedamos simplemente con la tapa del diario y leemos Boca campeón, o analizamos un poco más?”, se preguntó el reportero. “Y... Nico, cuando vos salís campeón no analizas eso”, contestó el Flaco.

“No voy a entrar en la discusión si el campeón se discute, yo creo que está bárbaro. Lo que digo es, para mí gusto, que es un gusto en definitiva personal y mi análisis, a mí me gusta más, o me termina de convencer más, un equipo campeón como el de River el año pasado, que un equipo campeón como el de Boca de este año”, argumentó Distasio a continuación.

"Un Boca que nunca pudo dominar los trámites de los partidos, un Boca que tuvo problemas con el último del torneo o con el quinto o el décimo, que en algún momento ha tenido problemas internos, que tiene una cantidad de derrotas inédita para un campeón, derrotas importantes, muy baja cantidad de gol. Yo simplemente hablo de gustos, me convence mucho más un River campeón de la última Liga que un Boca campeón de esta Liga. Después si, los resultados son los que mandan", completó el periodista.

Sin darle tanta importancia a los dichos de su compañero, Schiavi retrucó: “Preguntále a la gente qué quiere”. Acto seguido comenzaría un ido y vuelta que llenó de tensión el estudio.

Distasio: “Ah bueno... Por eso, por eso, el resultado es lo que manda está perfecto”.

Schiavi: “Sí, en todos lados lo que manda es el resultado”.

Distasio: “A mí me gusta analizar un poco más. ¿A vos qué te gusta más? ¿Este Boca o el River campeón del año pasado?”.

Schiavi: “A mí me gusta ser campeón, de la forma que sea”.

Distasio: “¿De la manera que sea”.

Schiavi: “Siiiii”.

Distasio: ¿No crees que Boca y River tienen mayores responsabilidades que ser campeón y nada más? ¿No tienen que demostrar una autoridad futbolística?”.

Schiavi: “La estrella que está acá (se señala el escudo), no se mira de la forma de juego, no miras eso”.

Distasio: “Sí la estrella está y la tapa del diario también...”.

Schiavi: “No, yo hincha no miro. Y yo también (en su rol de jugador o entrenador), yo quiero salir campeón siempre. De la forma que sea”.

Distasio: “Porque Boca estuvo a un minuto de ser subcampeón el otro día eh”.

Schiavi: “Está bien, pero salió campeón”.

Distasio: “Bueno pero es finito...”.

Schiavi: “Boca no tiene la culpa que el pobre chico de Racing erró el penal (por Galván)”.