Espectáculos La Mañana Pitty La Numeróloga El terrible drama de Pitty La Numeróloga: ¿Qué le pasó?

La mediática vivió un pésimo momento y tuvo que ser operada. "Me sacaron el útero y...",contó la reconocida astróloga.







Más acostumbrada a estar en las noticias por sus interpretaciones de los astros y los números, Pitty La Numeróloga esta vez fue noticia por un grave problema de salud que vivió. La mediática debió ser operada y tuvieron que removerle el útero. Ahora, ya recuperada, reveló el terrible drama que vivió.

“Se lo quiero contar a muchas mujeres para que no se asusten, no tengan miedo y no se aflijan”, empezó la charla Pitty La Numeróloga antes de agregar: “Empecé a tener menstruaciones abultadas, algo que les pasa a cinco de cada diez mujeres mayores de 40 años. Yo pensé que me estaba depurando de todo. Hice una consulta profesional, pero encontraron que mi útero tenía esta patología”.

Pitty la numerologa 1.jpg “Yo tengo muchos amigos en el medio. Sebas, uno de ellos, me dijo que haga una consulta en el Mater Dei porque me estaba sintiendo muy cansada. Ahí me dieron el diagnóstico en donde me dijeron que, a esos cuerpos extraños, sean buenos o malos, había que sacarlos. Mi ginecóloga me ordenó hacer una intervención que ‘iba a ser un trámite’ y hace tres semanas la hicimos, pero cuando se hizo el procedimiento (que es menos invasivo) se determinó que había que hacer una nueva operación. ‘En un año vas a llorar mucho’, me dijo la médica. Me preparé para esto y el miércoles pasado volví al quirófano. Fue bárbaro ese comentario porque me preparé”, explicó la numeróloga.