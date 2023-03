El tierno gesto de Dibu Martínez con un niño que soñaba conocerlo

Y para demostrar que no solo es un crack defendiendo lo tres palos, el portero del Aston Villa tuvo un tierno gesto con un niño de siete años que fue a esperarlo afuera del predio de la AFA en Ezeiza.

Vestido de arquero, Ataiel se acercó al entrenamiento de la Selección Argentina junto a su mamá y su hermana y desde el canal TN le hicieron una nota en la que reveló que deseaba conocer a Dibu Martínez. Antes de salir para la práctica de la Albiceleste, el surgido en Independiente vio la entrevista que le estaban haciendo al pequeño y fue directo a cumplirle el sueño.

Según contó la madre del nene, el ganador del premio The Best le sacó una foto al televisor y, cuando llegó a Ezeiza, se la mostró a los hombres de seguridad del predio para que busquen al chico y lo dejen pasar.

"Sos un ídolo. Sos un capo, un genio. ¡Papi estás con el Dibu! Sos un ser humano excepcional", se escucha decir a la mama de Ataiel en el video que se viralizó en las redes sociales, mientras Dibu le firma la camiseta al niño.

Dibu Martínez con un mini arquero.mp4

"Yo salí de trabajar a las 6 de mañana y me fui a casa a despertarlos. La noche anterior les expliqué que la idea era llevarlos al predio de la AFA a ver si de lejos los podía llegar a ver a los jugadores y que, si no se podía, en otro momento podría ser para que no se pusieran mal", contó más tarde la madre del afortunado en diálogo con TN.

"Llegamos 7.30 y los nenes se pusieron a pelotear en el pasto. Algunos medios les hicieron una nota a los nenes y luego me dijeron que el Dibu vio la nota mientras desayunaba. Nosotros nos quedamos ahí esperando y a las 11 de la mañana la nena empezó a decir que tenía hambre y sed. Nos fuimos a comprarle algo y en el momento en que nos fuimos a comprar, llegó él al predio", siguió.

"Fue a buscar a la gente de seguridad con la foto que había sacado de la tele y pidió que nos buscaran entre toda la gente, que nos quería ver. Así que vinieron a decirnos que nos acercáramos porque el Dibu quería conocer al nene", concluyó la mujer entre lágrimas.