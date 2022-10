El tierno reclamo de un nene hincha de Huracán para ir a la cancha

La pasión no conoce de edades y la definición de la Superliga genera estados de ánimos alterados hasta en los más pequeños, que quieren acompañar a su equipo en le lucha por quedarse con el trofeo.

El protagonista de la historia fue un niño fanático del Globo que, enojado por no poder ir a la cancha, se negó a ver el duelo entre el equipo de Parque Patricios y el Calamar y su reacción conmocionó a los usuarios de las redes sociales.

En un video, la madre pide el control remoto para poner el duelo en la televisión y el niño rechaza la oferta. "Papá tuvo que ir al doctor, por eso no llegaron. Traéme (el control remoto) que pongo la previa", dice la mujer, pero el menor indignado, responde: "No quiero, no quiero. Ya estoy podrido con Huracán".

Ante esta situación, la mamá preguntó qué tenía que ver y él siguió molesto. "Yo quiero ir a la cancha. ¿Qué me importa esto de los policías? Yo pienso siempre en Huracán y no voy a la cancha", agregó el niño fanático del Globo con la camiseta puesta y un claro gesto de enojo.

Nuevamente, su mamá le explicó que no llegaban a ir a la cancha, le ofreció mirar el encuentro por televisión y el menor le dijo que no quería ver el partido. "Bueno, vamos a ver los dibujitos", cerró el nene.

Niño hincha de Huracán

Finalmente Huracán venció a Platense por 2 a 0 y de esa manera quedó tercero en la Superliga con 47 unidades, tres menos que el líder Racing y dos menos que el escolta Boca. Este domingo el equipo de Parque Patricios enfrentará a Patronato de Paraná en condición de visitante en busca de una victoria que le permita soñar con el título.

El último trofeo del Globo fue en 1973, mientras que en 2014 se alzó con la Copa Argentina. Para ser campeón, Huracán debe esperar que Boca sume un punto o menos en sus encuentros ante Gimnasia y Esgrima de La Plata (este jueves) e Independiente, que Racing pierda el domingo ante River, vencer a Patronato y jugar un desempate con los de Avellaneda.