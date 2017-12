Con el recuerdo presente de Franco Schmir, Centro Español no dejó pasar la chance de coronarse nuevamente y derrotó en La Caldera a Independiente de Neuquén por 77-70 en un partido entretenido. En el primer juego ya se había impuesto por 87-78 y con este resultado el equipo de Plottier liquidó la serie por 2-0 y se subió a lo más alto del podio del básquet local.

La obtención de las seis coronas consecutivas permite que Español consiga un logro histórico para la institución. Y el logro alcanzado tiene un plus porque el Torito no descuidó la competencia local en favor de la Liga Argentina, donde juega su primera temporada para obtener un ascenso a la máxima categoría. De hecho, algunos de los protagonistas que estuvieron presentes en la victoria también jugaron el domingo en el partido contra Rocamora y es muy probable que jueguen hoy desde las 21:30 frente a la Unión de Colón.

El equipo que consiguió el título combina juventud y experiencia. Esta quizás sea una de las claves de su éxito. Con jugadores sub 23 como Ricardo González, Gabriel Maretich, Federico Martínez y Lucas Barría, más el aporte de jugadores experimentados como Diego “Gacela” Nondedeu, que no disimuló la emoción por la conquista: “Las sensaciones son siempre similares y distintas en cada torneo. Siempre es una alegría poder llegar a una final y ganarla. Se está dando algo particular de haber ganado seis torneos seguidos, creo que no pasa en ninguna parte del país”.

Una apuesta que rinde frutos

Hay un factor a considerar en la conquista de los dirigidos por Patricio De Negri, que tiene que ver con un proceso de trabajo integral para potenciar a los jugadores juveniles. Al respecto, Nondedeu destacó “el trabajo que se viene haciendo en el club, desde minibásquet, formativas y primera”. Y subrayó que “se le dedica mucho tiempo y los frutos se ven cuando todas las categorías del club logran estar bien posicionadas”. Gran año del Torito, que escribe a fuego la historia del básquet neuquino.

7 Son la finales consecutivas que Español disputó: ganó seis.