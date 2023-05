El tremendo palo que Karina La Princesita lanzó sobre el Kun Agüero

Hoy, a varios años ya de aquel intenso noviazgo, Karina Tejeda, recuerda aquellos momentos y también comenta lo que tuvo que padecer en una entrevista en el programa Agarrate Catalina de la Once Diez conducido por Catalina Dugli.

“La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, arrojó la cantante, en relación al bullyng que recibió por redes sociales en aquellos tiempos.

B1-zOGH4-_720x0.webp Karina La Princesita habló de lo que padeció cuando salió con el Kun Agüero

“Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”, reveló abriendo totalmente su corazón.

Pero también dejó en claro: “siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa”: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

Para cerrar, le dio importancia a la situación que padeció para alentar a otras personas a no callarse: “En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.