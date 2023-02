El Turismo Carretera pierde a una importante escudería

El Turismo Carretera se prepara para una nueva temporada, la cual dará inicio la próxima semana y en las últimas horas se confirmó que un importante equipo no podrá estar presente en la máxima categoría del automovilismo nacional aunque sí lo hará en las divisiones teloneras.

ford g129.jpeg Mauro Giallombardo supo ser campeón del Turismo Carretera en 2012.

Es por eso que una de las primeras decisiones que parece haber tomado Mauro Giallombardo es que tras la desvinculación que surgió por parte de Gabriel Ponce de León, y que no pudieron suplir con algún otro piloto, no participarán del Turismo Carretera en 2023, a no ser que llegue una propuesta que sirva deportiva y económicamente a la escudería de Zona Sur.