El último y polémico posteo de Sofía Clerici antes de cerrar sus cuentas

Sofía Clerici se convirtió en la protagonista de un escándalo político sin precedentes tras la viralización de imágenes en las que compartía un lujoso viaje con el ahora ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Ahora, la modelo ha vuelto a tomar la palabra en redes sociales luego de los acontecimientos que llevaron a la renuncia de Insaurralde a su cargo provincial y a su candidatura como concejal en Lomas de Zamora.

En un mensaje compartido en su cuenta de Twitter e Instagram el lunes por la noche, Sofía Clerici expresó: "No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, sé tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie".