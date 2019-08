El VAR dio el presente y River vence a Cerro desde el arranque

Para este compromiso con el conjunto guaraní, Marcelo Gallardo recuperó al defensor Javier Pinola y sumó al chileno Paulo Díaz, único refuerzo que llegó en el receso. Ambos tendrán un lugar en el banco de suplentes. Afuera de la convocatoria quedó Leonardo Ponzio, todavía con molestias.

El equipo paraguayo, que viene de eliminar a San Lorenzo (0-0 y 2-1), es dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo. En la visita están el ex Boca Federico Carrizo, el ex Vélez Joaquín Larrivey, el ex Independiente Fernando Amorebieta y el arquero Juan Pablo Carrizo, que fue parte del equipo que descendió con el Millo en 2011, lo que también aporta al morbo.