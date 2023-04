El vecino que fue a votar recién operado del corazón

Camina lento y pausado por el largo pasillo de la escuela 248 de Cipolletti (La Esmeralda al 1600). La camisa desprendida deja ver las cicatrices del reciente paso por el quirófano. Sin embargo, en lugar de recurrir al certificado médico, que era una opción más que justificada, Alfonso Rosales (67 años) no se privó de votar a sus candidatos preferidos en las elecciones que definen Gobernador e Intendente, entre otros influyentes cargos, con la ilusión de que "algo cambie".

"Por suerte estoy mejor de salud. No dudé nunca en venir. Incluso, más allá de la convicción, desde lo burocrático tampoco es lindo ausentarse, por los trámites que hay que hacer luego o las multas que hay que pagar y la verdad que no sobra la plata", explica el hombre que acudió al establecimiento educativo junto a su señora y su nieto.

En plena recuperación, se refiere a la delicada intervención a la que debió someterse. "Tenía una válvula y dos arterias tapadas. Seguro producto del colesterol y otros achaques. Estuve jodido, fue una operación brava. Me la realizaron en la Fundación Médica y gracias a Dios ando bien. Antes me cansaba más. Estoy en plena rehabilitación y aún no manejo", destaca aliviado.