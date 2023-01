El veranito azul del MPN rumbo al mes de abril

Gaido, el más entusiasta, envalentonado por las mediciones que le dan ganador por sobre cualquiera de sus adversarios con 25 puntos de diferencia trabajaba junto a Koopmann para que las elecciones fueran cuanto antes. La solución salomónica vino desde la fortaleza de Calle Rioja. “Ni marzo, ni mayo, vamos a elecciones el 16 de abril y todos contentos”, les indicó Gutiérrez a los generales de la lista Azul y de la Agrupación Azul y Blanca de los petroleros, Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra.

casa de gobierno3.jpg

Los números que mandan y apuran

La coalición gobernante definió la fecha con los números puestos. Los últimos sondeos que andan dando vueltas por distintos ámbitos de Neuquén hablan de una paridad en las preferencias, con un crecimiento sostenido del candidato del MPN, un amesetamiento del ex emepenista, Rolando Figueroa y un Ramón Rioseco manteniendo su caudal de adhesión promedio histórico. El candidato de la Libertad Avanza, Carlos Eguia, en contínuo crecimiento,mientras que el postulante por la coalición UCR-ARI, Pablo Cervi, reconstruyendo su estrategia y, también, envalentonado por el resultado de las ultimas encuestas.

Se sabe, y lo hemos dicho en varias oportunidades durante el año que se fue, que estamos ante una elección histórica y muy reñida; en la que por lo menos habrá tres o cuatro jugadores importantes pugnando por la gobernación de la provincia.

Gaido, el gran árbitro

Toma un valor muy importante el trabajo que los candidatos realicen en Neuquén capital. Aquí es en donde aparece una gran ventaja del MPN sobre el resto. Mariano Gaido, al unificar las elecciones municipales con las provinciales, se convierte en un árbitro de peso en la disputa provincial.

Todo el arco opositor, incluso el sector de Figueroa, acepta que Gaido en capital es imbatible, y que si Koopmann logra trasladar los votos del lord mayor capitalino en su favor “la suerte estará echada”.

Ha sido un gran error, hasta el momento, que la oposición no construyera un candidato a intendente o intendenta de fuste. Hoy, pareciera ser que no hay tiempo. “Los casi 32 puntos de ventaja que Mariano lleva sobre el resto hacen imposible construir cualquier alternativa exitosa”, se sinceran operadores de la oposición.

Mariano Gaido Suple

A nivel provincial la adhesión a la figura de Marcos Koopmann, crece y no se detiene. Como ya lo dijimos otras veces, Rolando Figueroa, necesita de ese anuncio que lo devuelva a los primeros planos y los despierte del letargo que los sondeos lo muestran desde hace 40 días.

La paciencia de Ramón

Rioseco espera pacientemente la foto con el peronismo en pleno para encarrilar la campaña provincial junto a Darío Martínez, Javier Bertoldi y Oscar Parrilli. “Estamos cerca, los números de Casa Rosada, nos ubican muy bien, en la pelea junto al MPN y Figueroa. El anuncio con el PJ es cuestión de días. Vamos muy bien”, nos señalaba la tarde del viernes un colaborador directo del intendente de Cutral Co, José Rioseco, hermano de Ramón, candidato a gobernador por el Frente de la Participación de los Neuquinos.

Mientras el PJ insiste con una lista colectora, el hermano José empuja el cuchillo sobre los caciques peronistas presionando para que el armado sea conjunto como frente. “Si ustedes están por un cargo en la legislatura, no es nuestro caso. Nosotros estamos en un armado para ganar la gobernación. Asique si es por un carguito personal, vayan nomas con Figueroa”, les habría sentenciado el intendente de Cutral Có a los últimos enviados capitalinos.

ramon rioseco encuentro pj piedra del aguila

Mientras tanto desde el sector de Darío Martínez aseguran que no hay nada definido y que cualquier decisión pasara por el Congreso Provincial Justicialista. “Nosotros no avalamos ni descartamos ninguna de las opciones. Estamos hablando con todos, incluso con Figueroa; pero la decisión va a pasar por los congresales”, graficó uno de los armadores históricos del ex secretario de Energía nacional.

Nadie lo confirma, pero distintas versiones indican que las gestiones con el ex MPN se habían enfriado. Se dice que el peronismo habría pedido ser parte directa del armado de un hipotético gobierno provincial con designaciones importantes en áreas como Hacienda, Energía y Bienestar Social. Los pedidos habrían caído en saco roto y serán el impedimento para cualquier futuro acuerdo.

Pablo y su escudería nueva

Pablo Cervi parece haber encontrado la vuelta a la construcción, por momentos esquiva, de su candidatura a gobernador. En las próximas semanas anunciará la conformación de la coalición electoral que estará integrada por la UCR, el ARI y una parte importante del PRO Neuquén. Con respecto a este último caso, la aceptación de la Justicia al planteo del candidato a Gobernador, Jorge Taylor, contra las autoridades provinciales del PRO parece se convertirá en el primer escándalo de verano de la política neuquina. Será el tiempo de acomodarse en las reposeras y sentarse a esperar novedades.

Eguia, el verdugo de los K y Figueroa

El empresario de medios y candidato a gobernador por la Libertad Avanza, Carlos Eguia, se envalentona por el “aventón” alcanzado durante la visita del aspirante a presidente de la Nación, Javier Milei; y se ubica en el escenario provincial como el verdugo de todos, pero muy especialmente del kirchnerismo y de Figueroa.

Javier Milei Carlos Eguia (1).jpg Claudio Espinoza

La Gloria de la que se aferra Rolo

Con respecto al armado de Figueroa, continúa teniendo muy buen rendimiento la figura de la intendenta de Plottier y candidata a gobernadora, Gloria Argentina Ruiz.

La ultima semana del año viejo, la Justicia Electoral, confirmó la autorización del partido Desarrollo Ciudadano, para actuar en la ciudad de Plottier, en el ámbito provincial y también federal. LA tramitación fue sin objeción alguna, con la totalidad de las afiliaciones requeridas, sin vicios ni irregularidad alguna.

Habla muy bien de Ruiz el logro alcanzado con la inscripción y autorización de su partido propio. Un trabajo que inicio y empujo personalmente desde hace dos años y que corona con éxito unos días antes de la convocatoria a elecciones provinciales.

acto proclamacion gloria ruiz candidata rolo

A fuerza de trabajo en equipo, desde su gestión municipal y el armado político de su espacio propio la intendenta no hace mas que cosechar reconocimiento y adhesiones en su ciudad y el resto de la provincia.

Analizamos el contexto político porque se avecina la confirmación de la convocatoria a elecciones, queda pendiente el análisis de como llego la gestión de gobierno de Omar Gutiérrez, a este su ultimo año de mandato en su segundo periodo de gobierno. Mucho para decir de uno de los cierres mas satisfactorios en cuanto a índices y distintos escenarios comparativos con otros gobiernos. Será en breve, seguramente, por el momento el termómetro político sigue siendo tendencia, al menos en Neuquén.